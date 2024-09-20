На Полтавщині перекинулася вантажівка — поліція

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На місці події працювали правоохоронці та рятувальники

Сьогодні, 20 вересня, близько 5.30 на дорозі Київ-Харків у межах Миргородського району на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, вантажівка Renault, якою керував 50-річний житель Кіровоградщини, з'їхала з дороги та перекинулася. На місце події приїхали поліція та рятувальники.

Водія та пасажира вантажівки із кабіни деблокували. Госпіталізація їм не знадобилася.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі перекинулась фура — інформації про постраждалих не було.