Вночі над Полтавщиною ППО знову збивала «Шахеди»

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 331

Повітряну тривогу в області оголошували тричі за ніч

У ніч на 20 вересня росіяни атакували Україну 4 ракетами та 70 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

До відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збили 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять російських безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Повітряну тривогу в області оголошували тричі за ніч.

Нагадаємо, що нещодавно «Полтавська» бригада показала, як на вихідних збивала дрони з великокаліберного кулемета.