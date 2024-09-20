Кабмін погодив кандидатуру Олександра Аленіна на посаду голови Кременчуцької РДА

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Олександра Аленіна на посаду голови Кременчуцької районної державної адміністрації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Аленін раніше командував кременчуцькими нацгвардійцями та очолював Службу судової охорони Полтавської області.

Тепер його призначення має погодити Президент України, підписавши відповідний указ.

Нагадаємо, що 30 травня Олега Лєдніка звільнили з посади керівника Кременчуцької районної державної адміністрації. Відтоді обов'язки керівника КРВА виконував Артем Даценко.

Що передувало

21 травня Кабмін погодив звільнення Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної держадміністрації. 24 травня Лєднік спростував чутки про звільнення і додав, що «офіційних повідомлень щодо звільнення не має». За його словами, попри те, що він не мав зауважень до своєї роботи, «можливо є політичні моменти».