Від початку року жителі області спрямували до бюджетів 36,7 млрд грн податків — Пронін

Він початку року жителі області спрямували до бюджетів 36,7 мільярда гривень податків. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Зокрема майже третину цих коштів — 11,8 млрд грн — отримали місцеві бюджети.
Основним джерелом їх поповнення залишається податок на доходи фізосіб. Його в місцеві бюджети надійшло 7,2 млрд грн, — заявив Пронін.
За його словами, навіть попри вилучення із зарахувань військового податку у місцевих бюджетах спостерігається позитивна динаміка — у 2024 році вдалося збільшити надходження ПДФО на 20%.
Крім того, жителі Полтавщини продовжують створювати власні бізнеси.
Також Пронін додає, що нині більше ФОПів реєструють жінки.
Нагадаємо, від початку року полтавці сплатили понад 24 млрд грн податків до держбюджету.
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