Від початку року жителі області спрямували до бюджетів 36,7 млрд грн податків — Пронін

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 74

Цьогоріч в області податок на доходи фізичних осіб збільшився на 20%

Він початку року жителі області спрямували до бюджетів 36,7 мільярда гривень податків. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Зокрема майже третину цих коштів — 11,8 млрд грн — отримали місцеві бюджети.

Основним джерелом їх поповнення залишається податок на доходи фізосіб. Його в місцеві бюджети надійшло 7,2 млрд грн, — заявив Пронін.

За його словами, навіть попри вилучення із зарахувань військового податку у місцевих бюджетах спостерігається позитивна динаміка — у 2024 році вдалося збільшити надходження ПДФО на 20%.

Крім того, жителі Полтавщини продовжують створювати власні бізнеси.

Маємо позитивну тенденцію реєстрації ФОП та юридичних осіб. Цьогоріч підприємців на понад 4,8 тис. більше порівняно з минулим роком, а юросіб — на понад пів тисячі, — наголошує очільник ПОВА.

Також Пронін додає, що нині більше ФОПів реєструють жінки.

Нагадаємо, від початку року полтавці сплатили понад 24 млрд грн податків до держбюджету.