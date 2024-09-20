Танцювальна вистава «Грішна»
Сьогодні, 15:30
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28 вересня 18:00 в Міському палаці культури відбудеться танцювальна вистава «Грішна»
Стильна, сучасна і приголомшливо відверта вистава про помилки та каяття, про торги з власною совістю, про боротьбу з людським осудом та про тонку межу між безчестям та власним щастям.
Квитки можна придбати
https://kremenchuk.karabas.com/hrishna-7/order/
Автор: маркетінг
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