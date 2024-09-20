Танцювальна вистава «Грішна»

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 90

Стильна, сучасна і приголомшливо відверта вистава про помилки та каяття, про торги з власною совістю, про боротьбу з людським осудом та про тонку межу між безчестям та власним щастям.





Квитки можна придбати

https://kremenchuk.karabas.com/hrishna-7/order/