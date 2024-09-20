Купальний сезон завершився, а якість води у Дніпрі все ще не відповідає санітарним нормам

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За інформацією Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», станом на 20 вересня якість води у річці Дніпро не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Результати досліджень свідчать про підвищену мікробіологічну забрудненість води, зокрема перевищення показників індексу ЛКП.

На річці Сухий Кагамлик, на пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», початок пляжу має показник 600, а кінець пляжу — 2300 (допустиме значення — до 5000). Водночас на центральному пляжі річки Дніпро показники становлять 2300 на початку та 6200 на кінці пляжу, що перевищує норми.

Санлікарі рекомендують утриматися від купання на центральному пляжі, не використовувати воду з річки для миття рук, фруктів та овочів, а також уникати інших місць відпочинку біля водойм для купання.

Нагадаємо, 15 вересня купальний сезон, який в Кременчуці тривав з 1 червня, офіційно завершився.