Великий концерт хору імені Григорія Верьовки в Кременчуці

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 72

Хор імені Григорія Верьовки – ЦЕ:

- Найвидатніший хоровий колектив України;

- Грандіозна концертна програма створена до 80-річного ювілею колективу;

- Незабутні враження від найяскравішої події року.

Національний заслужений академічний народний хор України імені Г. Г. Верьовки цього року відсвяткував своє 80-річчя. За цей час колектив отримав широке визнання не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Творчість Хору вражає своєю самобутністю, високою художньою майстерністю, довершеністю та гнучкістю фразування, фантастичним розмаїттям голосів. Концерти колективу – це завжди свято емоцій, душевності, гумору й щирості, які причаровують глядача назавжди.

А головна культурна місія Хору імені Григорія Верьовки – розкривати світові усю красу та одухотвореність української народної пісні, танцю та музики.

2 жовтня на вас чекає неймовірна програма, до якої увійдуть добре відомі народні пісні, танці, оркестрові твори та вокально-хореографічні композиції – «Несе Галя воду», «Туман яром», «Ой, хмелю», «Козачок з бубнами», «Святковий гопак», «Запорожці», «Аркан» та інші.

Чекаємо на зустріч з вами!

Квитки: https://kremenchuk.karabas.com/ru/khor-im-h-h-ver-ovky-1/