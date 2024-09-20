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Великий концерт хору імені Григорія Верьовки в Кременчуці

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 72

 

Великий концерт Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки в Кременчуці відбудеться 2 жовтня о 18:00 в МПК!

Хор імені Григорія Верьовки – ЦЕ:
- Найвидатніший хоровий колектив України;
- Грандіозна концертна програма створена до 80-річного ювілею колективу;
- Незабутні враження від найяскравішої події року.
Національний заслужений академічний народний хор України імені Г. Г. Верьовки цього року відсвяткував своє 80-річчя. За цей час колектив отримав широке визнання не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Творчість Хору вражає своєю самобутністю, високою художньою майстерністю, довершеністю та гнучкістю фразування, фантастичним розмаїттям голосів. Концерти колективу – це завжди свято емоцій, душевності, гумору й щирості, які причаровують глядача назавжди.

А головна культурна місія Хору імені Григорія Верьовки – розкривати світові усю красу та одухотвореність української народної пісні, танцю та музики.
2 жовтня на вас чекає неймовірна програма, до якої увійдуть добре відомі народні пісні, танці, оркестрові твори та вокально-хореографічні композиції – «Несе Галя воду», «Туман яром», «Ой, хмелю», «Козачок з бубнами», «Святковий гопак», «Запорожці», «Аркан» та інші.
Чекаємо на зустріч з вами!

Квитки: https://kremenchuk.karabas.com/ru/khor-im-h-h-ver-ovky-1/

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Автор: маркетінг
Теги: концерт афіша хор
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