Великий концерт хору імені Григорія Верьовки в Кременчуці

Великий концерт Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки в Кременчуці відбудеться 2 жовтня о 18:00 в МПК!
Хор імені Григорія Верьовки – ЦЕ:
- Найвидатніший хоровий колектив України;
- Грандіозна концертна програма створена до 80-річного ювілею колективу;
- Незабутні враження від найяскравішої події року.
Національний заслужений академічний народний хор України імені Г. Г. Верьовки цього року відсвяткував своє 80-річчя. За цей час колектив отримав широке визнання не тільки в Україні, а й у всьому світі.
Творчість Хору вражає своєю самобутністю, високою художньою майстерністю, довершеністю та гнучкістю фразування, фантастичним розмаїттям голосів. Концерти колективу – це завжди свято емоцій, душевності, гумору й щирості, які причаровують глядача назавжди.
А головна культурна місія Хору імені Григорія Верьовки – розкривати світові усю красу та одухотвореність української народної пісні, танцю та музики.
2 жовтня на вас чекає неймовірна програма, до якої увійдуть добре відомі народні пісні, танці, оркестрові твори та вокально-хореографічні композиції – «Несе Галя воду», «Туман яром», «Ой, хмелю», «Козачок з бубнами», «Святковий гопак», «Запорожці», «Аркан» та інші.
Чекаємо на зустріч з вами!
Квитки: https://kremenchuk.karabas.com/ru/khor-im-h-h-ver-ovky-1/