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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік убив 25-річну дівчину, а потім скоїв самогубство — поліція

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 223

 

Правоохоронці встановлюють усі обставини події

На Полтавщині поліція розслідує обставини вбивства 25-річної дівчини. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про зникнення дівчини 18 вересня повідомив її родич — вона кілька днів не виходить на зв’язок та не з’являється на роботі. 

Поліція встановила, що до зникнення дівчини може бути причетний 46-річний житель Новосанжарської громади. Поліція встановила місце проживання чоловіка й у вигрібній ямі в його дворі знайшли тіло зниклої дівчини з ознаками насильницької смерті.

 

Також під час огляду будинку поліція знайшла тіло самого чоловіка з ознаками самогубства. 

На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи зі службовими собаками. Також для збору та вилучення речових доказів залучили криміналістичну лабораторію.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Процесуальні дії тривають.

Нагадаємо, до 17 років ув'язнення засудили жителя Кременчука, який убив та зґвалтував жінку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: убивство самогубство поліція
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