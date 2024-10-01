Військові 17-ї бригади НГУ показали фото збитого над Полтавщиною шахеда

Військові 17-ї бригади Національної гвардії України показали фотографії збитого цієї ночі на Полтавщині безпілотника. Світлинами оборонці поділилися на своїй сторінці у фейсбуці.
Завдяки злагодженим діям захисникам вдалося знешкодити безпілотник та запобігти можливій шкоді для мирного населення.
Нагадаємо, цієї ночі жителі Кременчука кілька разів чули вибухи. У Повітряних Силах також підтвердили роботу ППО на Полтавщині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.