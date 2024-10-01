Що чекає на українців у жовтні: підвищення податків, ліміти на грошові перекази, кешбек та «зимовий час»

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А у Кременчуці з 1-го жовтня зросла вартість проїзду у тролейбусах

У жовтні українці відчують декілька змін, більшість з яких їх, мабуть, не порадує.

З 1-го жовтня планується підвищення військового збору з 1,5 до 5%. Щоправда, за умови, що ці зміни підтримає Верховна Рада у другому читанні відповідного законопроєкту та підпише президент.

Рада підтримала у першому читанні збільшення податків

Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Обмеження не торкнуться рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою НБУ, та осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму цього обмеження.

З 1-го жовтня в Україні змінюються правила карткових переказів — ліміт у 150 000 гривень на місяць

З 20-го жовтня розпочнуться перші виплати за програмою «Національний кешбек». До неї приєдналися вже понад 1,2 млн українців і понад 638 тисяч з них активували свої карти в «Дії». Саме ці українці і отримають перші компенсації від держави за вересень.

Коли почнуть виплачувати кошти за програмою «Національний кешбек»

Останньої неділі місяця, 27 жовтня, в Україні востаннє переведуть годинник на «зимовий час». Навесні переходити на «літній час» Україна вже не буде. То ж більше переводити годинник щовесни та щоосені ми більше не будемо.

В Україні скасують переведення часу з зимового на літній: Рада прийняла рішення

У застосунку «Резерві+» у жовтні планують запустити додатковий сервіс рекрутингу – військовозобов’язані зможуть самостійно вибрати посади у Силах оборони України, які найбільше відповідають їх досвіду та вмінням. Для вибору будуть доступні як бойові посади, так і посади у небойових підрозділах.

Крім того, у «Резерв+» планують додати функцію, яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви.

Хто зможе отримати онлайн-відстрочку в «Резерв+» та які ще функції матиме додаток

У Кременчуці з 1-го жовтня зросла вартість проїзду у тролейбусах до 12 грн. Вартість проїзду у 10 грн була встановлена міськвиконкомом з травня 2022 року.

З 1 жовтня у Кременчуці може підвищитись вартість проїзду у тролейбусах — рішення виконкому

Також ми писали, що на Кременчуччині найбільше подорожчало за минулий тиждень.