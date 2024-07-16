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В Україні скасують переведення часу з зимового на літній: Рада прийняла рішення

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 648

 З 2025 року переведення на літній час вже не буде

Верховна Рада прийняла рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. За це в цілому проголосували 261 народний депутат. Про це пише народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі 16 липня. 

— Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде, — роз’яснив нардеп. 

Нагадаємо, раніше нардеп вже анонсував розгляд парламентом законопроєкту про скасування переведення часу

Нині у світі майже 70 країн, включно і з Україною, переходять на літній та зимовий час. Разом з тим, 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї. Торік «Кременчуцький Телеграф» дізнався у жителів міста, як вони ставляться до переведення часу та чи змінюється їх самопочуття у цей період та про те, на якому часі жителі Кременчука обрали б залишитись — зимовому чи літньому.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Теги: переведення годинника
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