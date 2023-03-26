Опитування ТЪ: чи потрібна кременчужанам зміна часу на літній

Щороку в останню неділю березня в Україні переводять годинники на літній час. Тож сьогодні, 26 березня, вночі час перевівся на годину вперед.
Напередодні цього дня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався у жителів міста, як вони ставляться до переведення часу та чи змінюється їх самопочуття у цей період. А заодно поцікавився на якому часі жителі Кременчука обрали б залишитись – зимовому чи літньому.
За результатами опитування більшість кременчужан нормально переживають такі зміни та обрали б залишитись на літньому часі.
Детальніше дивіться у відео.
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