Кременчуцька викладачка фізкультури перемогла в обласному турі конкурсу «Учитель року-2023»

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Кременчуцька викладачка фізкультури Євгенія Білаш перемогла у першому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» у номінації «Фізична культура». Про це повідомляється на сторінці у фейсбуці Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії (колишній педколедж) імені А. С. Макаренка.

17 лютого у Полтавській академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського підбили підсумки професійних змагань і відзначили кращих із кращих учителів області, які далі мали представляти Полтавщину на всеукраїнському рівні. Серед зареєстрованих 119 учасників у фінальному етапі за перемогу боролись 20 кращих та креативних вчителів зі всієї області у 4 номінаціях: «Захист України», «Основи здоров’я», «Початкова освіта», «Фізична культура». Під час фінального етапу обласного конкурсу учасники змагалися у випробуваннях: «Урок», «Практична робота» та «Методичний практикум». Після завершення конкурсних днів у кожній номінації визначили 1 переможця і 4 лауреатів.

Юлія Ситюк

А ще перемогу в номінації «Початкова освіта» виборола випускниця гуманітарно-технологічної академії Юлія Ситюк. За інформацією Кременчуцької міської ради, лауреатом конкурсу у номінації «Початкова освіта» стала Олена Большакова – вчителька початкових класів Кременчуцького ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, Євгенія Білаш разом з викладачкою Дариною Шумейко потрапили на сторінки Книги рекордів України, бо провели 959 онлайн-занять з фізкультури.