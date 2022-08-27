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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі вчительки фізкультури потрапили до Книги рекордів України

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 501

 Провели 959 онлайн-занять з фізкультури

Дві кременчуцькі вчительки потрапили на сторінки Книги рекордів України. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, це викладачки фізкультури Євгенія Білаш (педагогічний коледж) та Дарина Шумейко (ліцей «Політ»).

Педагоги  разом з іншими 123-ма викладачами з різних областей стали учасниками досягнення «Найбільша кількість вчителів, які провели масові онлайн-уроки фізичної культури». Це 959 онлайн-занять.

 

Зазначається, що проєкт «Перемагаємо разом» передбачав проведення уроків з фізичної культури онлайн, впроваджувався  Міністерством освіти і науки України, Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», ГО «Рух Олександра Педана «Джуніор» за підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ».

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Книга рекордів України ліцей Політ педагогічний коледж
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