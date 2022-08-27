Кременчуцькі вчительки фізкультури потрапили до Книги рекордів України

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 501

Дві кременчуцькі вчительки потрапили на сторінки Книги рекордів України. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, це викладачки фізкультури Євгенія Білаш (педагогічний коледж) та Дарина Шумейко (ліцей «Політ»).

Педагоги разом з іншими 123-ма викладачами з різних областей стали учасниками досягнення «Найбільша кількість вчителів, які провели масові онлайн-уроки фізичної культури». Це 959 онлайн-занять.

Зазначається, що проєкт «Перемагаємо разом» передбачав проведення уроків з фізичної культури онлайн, впроваджувався Міністерством освіти і науки України, Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», ГО «Рух Олександра Педана «Джуніор» за підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ».