На Полтавщині п'яний водій збив жінку

В селі Березова Рудка на Полтавщині 52-річний водій легковика «Mazda» збив 56-річну жінку та втік. Як повідомляє поліція Полтавщини, подія трапилась сьогодні, 27 серпня, близько 11 години.
У результаті наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та доставлена до місцевої лікарні.
На пошуки зниклого з місця ДТП водія було скеровано майже весь особовий склад поліції Пирятинщини. Менше ніж за дві години втікача вдалося розшукати. Він знаходився у кукурудзяному полі, неподалік села Березова Рудка.
Його затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер