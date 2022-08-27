На Полтавщині п'яний водій збив жінку

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 237

В селі Березова Рудка на Полтавщині 52-річний водій легковика «Mazda» збив 56-річну жінку та втік. Як повідомляє поліція Полтавщини, подія трапилась сьогодні, 27 серпня, близько 11 години.

У результаті наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та доставлена до місцевої лікарні.

На пошуки зниклого з місця ДТП водія було скеровано майже весь особовий склад поліції Пирятинщини. Менше ніж за дві години втікача вдалося розшукати. Він знаходився у кукурудзяному полі, неподалік села Березова Рудка.

Його затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.