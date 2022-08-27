Полтавщина майже готова до зими

Полтавщина готова до зими на 80 %. Як заявив начальник військової адміністрації Дмитро Лунін, область йде за планом: демо за планом.
Лунін також зазначив, що ця зима буде найскладнішою в історії незалежної України, але ми готові, в області відпрацьовують різні варіанти. Жителів області закликав бути відповідальними й подбати про енергозбереження у своїх оселях.
Нагадаємо, Кременчук йде альтернативним шляхом запуску опалення замість зруйнованої російським військом ТЕЦ. Дмитро Лунін запевнив, що всі процеси узгоджені з урядом, обласною та місцевою владою, кошти на виконання необхідних робіт є.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер