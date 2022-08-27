Полтавщина майже готова до зими

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Полтавщина готова до зими на 80 %. Як заявив начальник військової адміністрації Дмитро Лунін, область йде за планом: демо за планом.

«Уже готові 80% житлових будинків, закладів охорони здоров’я, котелень, теплових мереж і пунктів, об’єктів дорожньо-мостового й водопровідно-каналізаційного господарства. Підприємствам ТКЕ затверджені обсяги споживання природного газу на опалювальний період», - написав він.

Лунін також зазначив, що ця зима буде найскладнішою в історії незалежної України, але ми готові, в області відпрацьовують різні варіанти. Жителів області закликав бути відповідальними й подбати про енергозбереження у своїх оселях.

Нагадаємо, Кременчук йде альтернативним шляхом запуску опалення замість зруйнованої російським військом ТЕЦ. Дмитро Лунін запевнив, що всі процеси узгоджені з урядом, обласною та місцевою владою, кошти на виконання необхідних робіт є.

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