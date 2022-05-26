Підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть, - Віталій Малецький

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В опалювальному сезоні 2022-2023 року вартість теплоносія не підвищуватимуть. Про це на засіданні штабу з підготовки опалювальних систем міста до осінньо-зимового періоду 2022-2023 року повідомив мер Віталій Малецький.

- Ціни на тепло залишаться на рівні минулого року, - запревнив Віталій Малецький. - Залишаємо нинішню розрахункову вартість. Все інше будемо за можливості компенсувати з міського бюджету.