Париж, успіх і дзеркальце: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Кара Делевінь «Дзеркальце, моє дзеркальце»

Авторка цього роману – популярна англійська акторка, співачка й колишня супермодель. Це її дебютна книжка, яка стала дуже популярною.

Лео, Редлі, Наомі та Роуз – підлітки-аутсайдери. І кожному з них здається, що його життя – справжнісіньке пекло. Забути про проблеми вони можуть тільки тоді, коли збираються і грають у гурті «Дзеркальце, моє дзеркальце». Та одного дня зникає Наомі. Коли її знаходять, то діагностують кому. Друзі налякані. Для того, щоб знайти кривдника, підлітки мають зустрітися із власними страхами і

зрозуміти, ким вони є насправді.