Париж, успіх і дзеркальце: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Кара Делевінь «Дзеркальце, моє дзеркальце»
Авторка цього роману – популярна англійська акторка, співачка й колишня супермодель. Це її дебютна книжка, яка стала дуже популярною.
Лео, Редлі, Наомі та Роуз – підлітки-аутсайдери. І кожному з них здається, що його життя – справжнісіньке пекло. Забути про проблеми вони можуть тільки тоді, коли збираються і грають у гурті «Дзеркальце, моє дзеркальце». Та одного дня зникає Наомі. Коли її знаходять, то діагностують кому. Друзі налякані. Для того, щоб знайти кривдника, підлітки мають зустрітися із власними страхами і
зрозуміти, ким вони є насправді.
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Лейлі Сліман «Солодка пісня»
Саме за цю книгу Лейла Слімані отримала у 2016 році Гонкурівську премію – найпрестижнішу літературну нагороду Франції.
Поль і Міріам живуть у красивому будинку на вулиці д’Отвіль, що в Парижі. У них двоє чудових дітей – Міла та Адам. Щаслива родина не знає фінансових проблем, але Міріам, юрист за фахом, відчуває, що їй дуже не вистачає роботи: домашня рутина затягує жінку в незадоволеність собою, тому подружжя шукає няню для своїх дітей. І, після кількох невдалих спроб, знаходить ідеальну Луїзу, яка, здається, що це – її життя, і вона боїться втратити його…
Одного дня Міріам, повернувшись з роботи, застає вдома жахливу картину: її діти мертві.
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Даніелла Лапорт «Розпали вогонь»
Ми захоплюємося тими, хто здійснив свої мрії. Тими, хто знайшов власний шлях та впевнено крокує ним, тими кого хочеться наслідувати. Саме про це розповідає авторка цієї книги – талановита мотиваційна спікера, бізнес-стратег та PR-спеціаластка.
Але її успіх – не казковий подарунок, а роки роботи над собою. Даніелла знає все про злети і падіння, про темні смуги в житті і зневіру. Тепер вона ділиться надважливим секретом: як підтримувати в собі незгасимий вогонь, що допоможе здійснити найшаленіші мрії, про те, чому страх – це нормально, а наполеглива праця не завжди приносить плоди. Про принципи, які можуть зламати життя, про навичку казати «ні» та ще багато іншого.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер