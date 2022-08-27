Хто такий Олега Гегечкорі, на честь якого назвали вулицю Кременчука

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На честь кременчуцького льотчика, Героя України Олега Гегечкорі перейменовано вулицю 1905 року. У День авіації, що відзначають в Україні 27 серпня, кременчужанам розповіли детальнише про нашого земляка.

Це - досвідчений пілот, який провів за штурвалом понад 20 років. Він загинув 8 березня на Київщині. Росіяни влучили у вертоліт, яким він керував, із переносного ракетно-зенітного комплексу.

Олег Гегечкорі отримав професію вертолітника у Кременчуцькому льотному коледжі. Пройшов миротворчі місії у Ліберії та Сьєрра-Леоне. Із 2014 року вивозив на своєму гелікоптері тисячі поранених бійців. Також доставляв гуманітарну допомогу.

У повномасштабній війні з росією командував вертолітною ескадрильєю 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Після 24 лютого разом із побратимами льотчик по кілька разів на день виконував вильоти та знищував ворожу техніку.

Посмертно нагороджений званням Героя України та орденом «За мужність» ІІ ступеня. Бойові ордени має і його син – лейтенант Едуард Гегечкорі. Він пригадує, що батько з дитинства захоплювався авіацією. У 9-10 класі відвідував «Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту», де разом з інструктором літав на тренувальному літаку L-29. Пізніше і сам сідав за штурвал.

Едуард вірить, що здійснить мрію свого тата – поїде на батькову малу батьківщину, у село Гвардійське Сімферопольського району.

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