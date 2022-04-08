Кременчук попрощався з підполковником Олегом Гегечкорі

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Сьогодні, 8 квітня, Кременчук попрощався із підполковником та бойовим льотчиком Олегом Гегечкорі, який загинув місяць тому у Київській області.

Попрощатися з Олегом Гегечкорі зібралися рідні, небайдужі кременчужани та представники влади. У Міському палаці культури кременчужани відали шану воїну, що захищав Україну від російського агресора. До труни військового, огорнутої жовто-синім стягом, у тузі схилилися його рідні та близькі, а біля домовини поставили багато квітів.

Олег Іродійович Гегечкорі був підполковником 11 окремої бригади армійської авіації. Підполковник Збройних сил України нагороджений орденом «За мужність» II ступеня - за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Відповідний Указ підписав Президент України 14 березня. Загинув під час військової агресії російської федерації проти України - збили вертоліт реактивною системою залпового вогню «Град» у Київській області.

Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кременчужани на колінах віддали шану захиснику України. Панахиду за загиблим відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколонна вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали Олега Гегечкорі на Алеї Героїв. У Олега залишились дружина та двоє дітей.