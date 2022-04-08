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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Програма ленд-лізу для України: допомогла перемогти Гітлера, допоможе знищити й путіна

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 293

 

ГУР Міноборони опублікувало коментар начальника управління на вчорашнє рішення Сенату США

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов у своєму коментарі пресслужбі відомства зазначив, що історичне рішення Сенату США про ленд-ліз означає, що війна путінського режиму загрожує всій демократичній моделі світу так само, як раніше загрожувало існування Гітлера.

- Історичне рішення Сенату США щодо схвалення закону про ленд-ліз для України означає, що війна путінського режиму проти нашої країни загрожує всій демократичній моделі світу. Сам факт існування путіна загрожує світовій демократій, — заявив Кирило Буданов.

Він переконаний, що рішення про надання ленд-лізу для України має також велике символічне значення, бо вперше ця масштабна програма була задіяна заради повного знищення світового зла — гітлерівського нацизму.

- США дають чітко зрозуміти, що гітлерівський нацизм і путінський рашизм — це однакові ракові пухлини, боротьба з якими, як і раніше, має опиратися на мобілізацію безпрецедентних ресурсів. Тепер важливо, щоб цей законопроєкт ще підтримала Палата представників, — додав Буданов.

Він зазначив, що нарешті західна демократія почала розуміти, що зло неможна перемогти у політичних дискусіях. Для цього добро має бути озброєнним.

- Але навіть розмови про ленд-ліз є симптоматичними. На наших очах відроджується те, що історики й міжнародники називали войовничою (чи обороноздатною) демократією. Своєю боротьбою за свободу ми нагадали всьому світові про святі принципи союзників у роки Другої світової війни, що зло неможливо побороти в білих рукавичках і в політичних в’ялих дискусіях. Добро має завжди бути озброєним і сильним. І обороноздатність демократії, яку сьогодні демонструють ЗСУ і наша країна, має лише зростати, — підсумував керівник ГУР Міноборони.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна США допомога ЗСУ російські окупанти
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