Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу добу у Кременчуцькому районі трапилось 4 пожежі

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 258

 

Підпали сухої рослинності майже припинились

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. За його словами, за минулу добу ДСНС зафіксувала у районі 4 пожежі. Усі оперативно погасили пожежні команди.

Дві пожежі були в Козельщині, по одній у Кременчуці та Горішніх Плавнях. Із цих пожеж лише одна пов’язана з підпалом сухої трави – вигоріла невелика ділянка.

- Треба цінувати роботу правоохоронців та пожежників та не відволікати їх від головних завдань у такий складний для країни період часу, пов'язаний з війною. Нажаль не всі це розуміють, про що свідчить черговий підпал трави, - зауважив Олег Лєднік.

Зменшення кількості підпалів сухої рослинності пов’язують з тим, що цей період практично закінчився і на полях вже з’явилась зелена трава.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна пожежі підпал ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх