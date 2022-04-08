За минулу добу у Кременчуцькому районі трапилось 4 пожежі

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. За його словами, за минулу добу ДСНС зафіксувала у районі 4 пожежі. Усі оперативно погасили пожежні команди.
Дві пожежі були в Козельщині, по одній у Кременчуці та Горішніх Плавнях. Із цих пожеж лише одна пов’язана з підпалом сухої трави – вигоріла невелика ділянка.
Зменшення кількості підпалів сухої рослинності пов’язують з тим, що цей період практично закінчився і на полях вже з’явилась зелена трава.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер