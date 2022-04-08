У ніч на Великдень комендантську годину відміняти не будуть, а служба в церквах розпочнеться зранку

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 458

Про такий порядок святкування найголовнішого свята християн в період воєнного часу домовились влада з єпархіями

Ворог може використати святкування Великодня для різних провокацій. Події останніх днів показують, що для рашистів немає нічого святого. Саме тому влада домовилась з православними єпархіями усіх конфесій про дотримання режиму комендантської години під час святкування Великодня.

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Отже, у суботу 23 квітня освячення пасок буде проводитись до 20:00. А у неділю, 24 квітня, служба у церквах та освячення пасок розпочнеться з 06:30.

Нагадуємо, що на Полтавщині час дії комендантської години встановлено з 21:00 до 06:00.

- Усім прихожанам повідомляємо, що у Великдень служби в храмах Кременчука розпочнуться вранці - з 6:30. Може батюшки й вестимуть службу вночі, але лише в приміщенні церков - зараз це питання вони самі вирішують. Комендантська година у ніч на Великдень діє у повній мірі, - зазначив Олег Лєднік.

Він також заявив, що у поминальні дні доступ до усіх кладовищ району, в тому числі й Свіштовське, буде вільний.