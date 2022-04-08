У ніч на Великдень комендантську годину відміняти не будуть, а служба в церквах розпочнеться зранку

Про такий порядок святкування найголовнішого свята християн в період воєнного часу домовились влада з єпархіями
Ворог може використати святкування Великодня для різних провокацій. Події останніх днів показують, що для рашистів немає нічого святого. Саме тому влада домовилась з православними єпархіями усіх конфесій про дотримання режиму комендантської години під час святкування Великодня.
Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Отже, у суботу 23 квітня освячення пасок буде проводитись до 20:00. А у неділю, 24 квітня, служба у церквах та освячення пасок розпочнеться з 06:30.
Нагадуємо, що на Полтавщині час дії комендантської години встановлено з 21:00 до 06:00.
Він також заявив, що у поминальні дні доступ до усіх кладовищ району, в тому числі й Свіштовське, буде вільний.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер