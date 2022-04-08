УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 204

Всім спуститись в укриття!

Існує велика вірогідність нанесення ракетного удару по місту Кременчуку та Кременчуцькому району!

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