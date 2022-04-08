Як виглядає спалена та підбита російська техніка з повітря

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати російських агресорів за весь період вторгнення в Україну:
Роздивлятися спалену та підбиту російську техніку іноді цікавіше з повітря. 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр» опублікувала відео наслідків розгрому окупантів.
А так на Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина «асвабадітєлєй» накивала п'ятами. Разом переможемо!
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер