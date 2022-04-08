Як виглядає спалена та підбита російська техніка з повітря

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 231

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати російських агресорів за весь період вторгнення в Україну

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати російських агресорів за весь період вторгнення в Україну: близько 19 000 осіб;

700 танків;

333 артилерійські системи;

1 891 броньована машина;

108 систем ракетно-залпового вогню;

55 засобів ППО;

150 літаків і 135 гелікоптерів;

1 361 одиниця автотехніки;

7 кораблів/катерів;

76 цистерн;

112 БПЛА та інше;

25 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів. Роздивлятися спалену та підбиту російську техніку іноді цікавіше з повітря. 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр» опублікувала відео наслідків розгрому окупантів. А так на Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина «асвабадітєлєй» накивала п'ятами. Разом переможемо!

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