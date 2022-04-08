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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Як виглядає спалена та підбита російська техніка з повітря

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 231

 

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати російських агресорів за весь період вторгнення в Україну

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати російських агресорів за весь період вторгнення в Україну:

  • близько 19 000 осіб;
  • 700 танків;
  • 333 артилерійські системи;
  • 1 891 броньована машина;
  • 108 систем ракетно-залпового вогню;
  • 55 засобів ППО;
  • 150 літаків і 135 гелікоптерів;
  • 1 361 одиниця автотехніки;
  • 7 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн;
  • 112 БПЛА та інше;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Роздивлятися спалену та підбиту російську техніку іноді цікавіше з повітря. 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр» опублікувала відео наслідків розгрому окупантів.

А так на Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина «асвабадітєлєй» накивала п'ятами. Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати Росія війна
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