Кременчук втратив бойового льотчика підполковника Олега Гегечкорі

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У п'ятницю, 8 квітня, Кременчук попрощається з бойовим льотчиком підполковником Олегом Гегечкором. Військовий Олег Іродійович Гегечкорі заинув місяць тому - 8 березня. Олег був підполковником 11 окремої бригади армійської авіації. Мав статус Учасник бойових дій.

Підполковник Збройних сил України нагороджений орденом «За мужність» II ступеня - за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Відповідний Указ підписав Президент України 14 березня.

Загинув під час військової агресії російської федерації проти України - збили вертоліт реактивною системою залпового вогню «Град» у Київськійй області.

Залишились дружина та двоє дітей.

Поховання Олега Гегечкорі відбудеться 8 квітня, а саме: