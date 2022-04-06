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Кременчук, Воины света

Кременчук втратив бойового льотчика підполковника Олега Гегечкорі

Сьогодні, 22:37 Переглядів: 410

 

Прощання відбудеться у Міському палаці культури

У п'ятницю, 8 квітня, Кременчук попрощається з бойовим льотчиком підполковником Олегом Гегечкором. Військовий Олег Іродійович Гегечкорі заинув місяць тому - 8 березня. Олег був підполковником 11 окремої бригади армійської авіації. Мав статус Учасник бойових дій.

Підполковник Збройних сил України нагороджений орденом «За мужність» II ступеня - за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Відповідний Указ підписав Президент України 14 березня.
Загинув під час військової агресії російської федерації проти України - збили вертоліт реактивною системою залпового вогню «Град» у Київськійй області.

Залишились дружина та двоє дітей.

Поховання Олега Гегечкорі відбудеться 8 квітня, а саме:

  • об 11.00 відбудеться прощання у Міському палаці культури;
  • 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Героїв.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла воины света
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