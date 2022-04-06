Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На росії каратимуть за порівняння дій срср і Третього рейху

Вчора, 23:03 Переглядів: 202

 

При повторному порушенні їм також загрожує зупинення діяльності терміном до 90 діб

Державна дума росії прийняла у третьому читанні законопроект про покарання за ототожнення дій керівництва срср та нацистської Німеччини, а також за заперечення «вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії срср при звільненні країн Європи». Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт держдуми росії.

За названі дії фізичним особам загрожує штраф до 2000 рублів або арешт до 15 діб (при повторному порушенні штраф збільшується до 5000 рублів). Юридичні особи можуть бути оштрафовані у розмірі до 50 тисяч рублів. При повторному порушенні їм також загрожує зупинення діяльності терміном до 90 діб.

Ототожнення дій керівництва срср та нацистської Німеччини та заперечення «вирішальної ролі» радянського народу в розгромі нацизму було оголошено незаконним у 2021 році. Але тоді у законі не було прописано покарання за його порушення.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна росія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх