На росії каратимуть за порівняння дій срср і Третього рейху

Вчора, 23:03 Переглядів: 202

Державна дума росії прийняла у третьому читанні законопроект про покарання за ототожнення дій керівництва срср та нацистської Німеччини, а також за заперечення «вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії срср при звільненні країн Європи». Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт держдуми росії.

За названі дії фізичним особам загрожує штраф до 2000 рублів або арешт до 15 діб (при повторному порушенні штраф збільшується до 5000 рублів). Юридичні особи можуть бути оштрафовані у розмірі до 50 тисяч рублів. При повторному порушенні їм також загрожує зупинення діяльності терміном до 90 діб.

Ототожнення дій керівництва срср та нацистської Німеччини та заперечення «вирішальної ролі» радянського народу в розгромі нацизму було оголошено незаконним у 2021 році. Але тоді у законі не було прописано покарання за його порушення.