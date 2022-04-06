Легендарна Metallica оголосила збір коштів на підтримку України

Благодійний фонд «Все в моїх руках», заснований учасниками американської групи Metallica, оголосив збір коштів для надання допомоги Україні після нападу росії.
«Ми починаємо місяць благодійності! Приєднуйтеся до нашої кампанії, щоб до кінця травня зібрати $1 млн для ініціативи WCKitchen», – ідеться у публікації.
Metallica вже переказала у фонд 500 тис. доларів.
World Central Kitchen – благодійний проект, який займається підтримкою людей, які постраждали від стихійних лих, продуктами харчування. Наразі підтримує народ України.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер