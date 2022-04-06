В Україні можуть тимчасово скоротити соціальні видатки

Сьогодні, 21:43 Переглядів: 949

Для недопущення реалізації такого сценарію необхідно якнайшвидше запустити роботу промисловості, малого і середнього бізнесу.

Починаючи з травня в Україні можуть скоротити окремі соціальні видатки. Про це стало відомо з повідомлення Офісу президента України за результатами наради Зеленського з членами уряду.

«За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу», - йдеться в повідомленні.

Які саме соціальні видатки можуть скоротити, не уточнюється.

Зазначається, що у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110% завдяки результатам перших двох місяців поточного року та авансових податкових надходжень.

У той же час у другому кварталі внаслідок військового вторгнення прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України.

В уряді також розглядають можливі джерела наповнення держбюджету- це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.