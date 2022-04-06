«Книги, які вони вже не прочитають…»: у Кременчуці з'явилося 167 порожніх стільців

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 173

Діти, які більше ніколи не візьмуть до рук іграшку, не прочитають історію про улюблених героїв

Сьогодні, 6 квітня, біля дитячої бібліотеки на Соборній у Кременчуці з'явилося 167 стільці. Стільці на яких розмістили м'які іграшки та дитячі книжечки. Кожен такий стілець символізує життя маленького українця, якого вбили російські окупанти.

Ці діти вже ніколи не обіймуть улюбленого ведмедика чи ляльку, ніколи не ганятимуть на велосипеді вулицями рідного міста, ніколи не прочитають казку де добро перемагає зло й більше ніколи не посміхнуться. Їх життя забрала війна, яку розв'язала російська федерація проти українського народу. Й на жаль ці цифри щодня зростають.