«Книги, які вони вже не прочитають…»: у Кременчуці з'явилося 167 порожніх стільців

Сьогодні, 6 квітня, біля дитячої бібліотеки на Соборній у Кременчуці з'явилося 167 стільці. Стільці на яких розмістили м'які іграшки та дитячі книжечки. Кожен такий стілець символізує життя маленького українця, якого вбили російські окупанти.
Ці діти вже ніколи не обіймуть улюбленого ведмедика чи ляльку, ніколи не ганятимуть на велосипеді вулицями рідного міста, ніколи не прочитають казку де добро перемагає зло й більше ніколи не посміхнуться. Їх життя забрала війна, яку розв'язала російська федерація проти українського народу. Й на жаль ці цифри щодня зростають.
- Сьогодні 42-й день російського вторгнення в Україну. Щодня гинуть сотні людей, серед них, на жаль, є дуже багато дітей.
За ці дні російськими окупантами вже вбито більше ніж 167 дітей, понад 279 – поранені… Ці дані щодня зростають…
Відділ соціокультурної діяльності спільно з філією №3 КМПБ організували мовчазну акцію, присвячену дітям, які загинули під час війни. Україна цього ніколи не забуде і не пробачить… - йдеться у повідомленні.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер