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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Орки визнають, що на війні в Україні – пекло: їхніх товаришів вивозять в рф по шматках

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 538

 

У розмовах загарбники зізнаються, що виганяють мирних жителів з їхніх домівок

Російські окупанти так «вигрібають» від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе.

- В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут. Но я снайпер, мне в плен нельзя сдаваться… Мы по мирным бъем, - розповідає він у телефонній розмові зі своєю знайомою.

На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують:

- Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли, а мы ездили «Грады» охранять.

Зараз окупанти засіли в одному із українських сіл і чекають ротації: щоб по приїзду в рф одразу написати заяву на звільнення.

- Сейчас мы дом заняли, тут гражданские раньше жили. Мы их выгнали нах*й, сидим тут как дурачки, бл*. Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь, - резюмує загарбник.

«Если» - вірне уточнення… Але навіть якщо окупант повернеться живим, його злочини задокументовані і правосуддя чекатиме на нього!
Україна обов’язково переможе, а ворог – відповідатиме за скоєне!

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ
Теги: СБУ російські загарбники війна
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