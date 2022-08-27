У неділю у Кременчуці прогнозують погіршення погодних умов

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У Кременчуці та на Полтавщині прогнозують погіршення погодних умов 28 серпня. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради із посиланням на Полтавський обласний центр з гідрометеорології, завтра протягом доби очікують грози, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. 1 рівень небезпечності - жовтий

Нагадаємо, за грозами можна слідкувати у реальному часі за посиланням.



