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МВС розробило «Абетку з безпеки» для школярів, батьків і вчителів

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 207

 

У посібнику ключові рекомендації, як поводити себе під час воєнних дій

У Департаменті комунікації МВС розробили «Абетку з безпеки» для школярів середньої школи з порадами, що допоможуть які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя. Про це повідомив Євгеній Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України

- 1 вересня ми так ще не зустрічали. Це виклик для країни, для всіх учасників освітнього процесу, а також для підрозділів системи МВС, які беруть безпосередню участь в організації безпечного освітнього середовища в час війни, - зазначив перший заступник очільника МВС.

У посібнику зібрали поради від А до Я, які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя.

- Тут є відповіді на найактуальніші запитання воєнного сьогодення насамперед для дітей: що робити під час «Повітряної тривоги», роз’яснення щодо небезпеки мін, бомб, гранат та снарядів. Рекомендації, як діяти під час найрізноманітніших надзвичайних ситуацій: хімічної атаки, радіоактивного забруднення тощо. Включно з Правилами дорожнього руху, а також актуальними темами булінгу та безпеки в інтернеті, - додав Євгеній Єнін.

Посібник «Абетка з безпеки» доступний за посиланням.

Нагадуємо, що у Кременчуці 5 шкіл будуть готувати до навчання в очному режимі – мерія виділить на це кошти.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: посібник
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