МВС розробило «Абетку з безпеки» для школярів, батьків і вчителів

У Департаменті комунікації МВС розробили «Абетку з безпеки» для школярів середньої школи з порадами, що допоможуть які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя. Про це повідомив Євгеній Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України
У посібнику зібрали поради від А до Я, які допоможуть дітям, батькам, викладачам зберегти здоров’я й життя.
Посібник «Абетка з безпеки» доступний за посиланням.
Нагадуємо, що у Кременчуці 5 шкіл будуть готувати до навчання в очному режимі – мерія виділить на це кошти.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер