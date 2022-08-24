Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Топ новина, Кременчук, Освіта

У Кременчуці 5 шкіл будуть готувати до навчання в очному режимі – мерія виділить на це кошти

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3 276 Коментарів: 1

 

Наразі найбільш підготовленим до офлайн-навчання міський голова вважає ліцей №4

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, журналісти змогли поспілкуватися з міським головою біля Меморіалу Героям небесної сотні.

Серед запитань, які поставили Віталію Малецькому, було питання підготовки навчальних закладів міста до навчання дітей в очному режимі. А також, чому міська влада знайшла кошти на обладнання укриття в мерії, але не знайшла їх для обладнання укриттів хоча б у декількох школах міста?

Віталій Малецький пояснив, що ремонт укриття у приміщенні мерії потрібен для того, щоби там можна було розмістити блоки зв’язку та систему управління об’єктами критичної інфраструктури. А щодо облаштування укриттів у навчальних закладах, то він розповів, що така робота вже розпочата.

- Ми працюємо по школам. Вчора оглянули 25 і 30 школи. Вони умовно не готові – проєктувалися у радянські часи, немає двох виходів, систем життєзабезпечення, які б дозволяли перебувати там протягом 48 годин, - пояснив міський голова.

Далі Віталій Малецький повідомив, що наразі готується рішення щодо фінансування підготовки укриттів у 5-ти школах Кременчука для їх підготовки до навчання у режимі офлайн. Рішення планується ухвалити на сесії міської ради найближчої п’ятниці.

- ДСНС не прийняло укриття у жодній із кременчуцьких шкіл. Тому з 1-го вересня навчання у Кременчуці буде в онлайн режимі… Але, будемо готувати укриття у школах, - додав мер.

За його словами, наразі найкраще для цього підходить укриття у ліцеї №4, де у підвальному приміщенні є 3 класи та гімнастичний зал. Залишається обладнати укриття незалежним джерелом електроенергії, впорядкувати другий вихід та провести деякі роботи.

У яких саме школах міста планується обладнання укриттів Віталій Малецький не повідомив.

Пізніше, журналісти задали це питання начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

Він заявив, що наразі нібито розглядається 7 шкіл, з яких оберуть 5 найбільш готових та будуть в них готувати укриття для створення умов навчання в очному режимі.

Серед цих 7 навчальних закладів він назвав гімназії та ліцеї №4, 12, 17, 20, 25, 27, 30.

Нагадаємо, що 22 серпня Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду міського бюджету 2 млн 50 тис грн для оплати послуг з поточного ремонту укриття, розташованого в мерії. На цій же сесії були прийнято рішення щодо проведення навчання у школах Кременчука виключно у режимі онлайн.

Кременчуцька міська територіальна громада виявилась єдиною у Кременчуцькому районі, де до очного навчання до 1 вересня не підготовлено жодної школи.

4
Автор: Віктор Крук
Теги: Міський голова Віталій Малецький школи укриття офлайн-навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

48
BS:
Сьогодні, 14:58

****!!! Що ви робили все літо?!!!!! 


2 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх