У Кременчуці 5 шкіл будуть готувати до навчання в очному режимі – мерія виділить на це кошти

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3 276 Коментарів: 1

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, журналісти змогли поспілкуватися з міським головою біля Меморіалу Героям небесної сотні.

Серед запитань, які поставили Віталію Малецькому, було питання підготовки навчальних закладів міста до навчання дітей в очному режимі. А також, чому міська влада знайшла кошти на обладнання укриття в мерії, але не знайшла їх для обладнання укриттів хоча б у декількох школах міста?

Віталій Малецький пояснив, що ремонт укриття у приміщенні мерії потрібен для того, щоби там можна було розмістити блоки зв’язку та систему управління об’єктами критичної інфраструктури. А щодо облаштування укриттів у навчальних закладах, то він розповів, що така робота вже розпочата.

- Ми працюємо по школам. Вчора оглянули 25 і 30 школи. Вони умовно не готові – проєктувалися у радянські часи, немає двох виходів, систем життєзабезпечення, які б дозволяли перебувати там протягом 48 годин, - пояснив міський голова.

Далі Віталій Малецький повідомив, що наразі готується рішення щодо фінансування підготовки укриттів у 5-ти школах Кременчука для їх підготовки до навчання у режимі офлайн. Рішення планується ухвалити на сесії міської ради найближчої п’ятниці.

- ДСНС не прийняло укриття у жодній із кременчуцьких шкіл. Тому з 1-го вересня навчання у Кременчуці буде в онлайн режимі… Але, будемо готувати укриття у школах, - додав мер.

За його словами, наразі найкраще для цього підходить укриття у ліцеї №4, де у підвальному приміщенні є 3 класи та гімнастичний зал. Залишається обладнати укриття незалежним джерелом електроенергії, впорядкувати другий вихід та провести деякі роботи.

У яких саме школах міста планується обладнання укриттів Віталій Малецький не повідомив.

Пізніше, журналісти задали це питання начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

Він заявив, що наразі нібито розглядається 7 шкіл, з яких оберуть 5 найбільш готових та будуть в них готувати укриття для створення умов навчання в очному режимі.

Серед цих 7 навчальних закладів він назвав гімназії та ліцеї №4, 12, 17, 20, 25, 27, 30.

Нагадаємо, що 22 серпня Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду міського бюджету 2 млн 50 тис грн для оплати послуг з поточного ремонту укриття, розташованого в мерії. На цій же сесії були прийнято рішення щодо проведення навчання у школах Кременчука виключно у режимі онлайн.

Кременчуцька міська територіальна громада виявилась єдиною у Кременчуцькому районі, де до очного навчання до 1 вересня не підготовлено жодної школи.