Петиція щодо заборони виплат надбавок і премій кременчуцьким топ-чиновникам «пішла» на розгляд

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 296

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці триває збір підписів під електронною петицією щодо заборони на час дії воєнного стану в Україні виплат надбавок і премій міському голові, працівникам та службовцям міської ради, а також посадовим особам комунальних підприємств, засновником яких є Кременчуцька міська рада.

За 6 днів цю петицію підтримало 275 громадян, що запустило процес її розгляду чиновниками Кременчуцької міської ради. Наразі статус петиції на порталі - на розгляді.

Попри активну підтримку петиції від 15 серпня, у громадськості виникли питання щодо формулювання викладених у ній вимог. Через це автор зареєстрував нову петицію згідно з побажаннями кременчужан, звідки прибрав «простих» працівників і службовців.

- Реагуючи на поради та зауваження населення, вношу зміни в петицію. Петиція відредагована і подана знову, так як внести зміни в неї немає можливості. Тепер всі інші службовц, і ,крім міського голови, заступників міського голови та керівників комунальних підприємств не підпадають під заборону. Я подавав її в інтересах населення міста, платників податків, тому і реагую на зауваження людей, - пояснив Дмитро Самойленко на своїй =AZWgKBjk0DMz-D2j25jNCjPjE9fFW3NMs_s4yoOS3lD2rrIHe4dyqZM6sqzJkEVIfvnKAOc9gS1jCYZn0Dy1RKs0Ok5g3V90ZjyxtbtZHGIS6cVkoE7Frj9DXGh0mpyD_6SPGjlEJz2RZx9QSWySzoNr-dMQU2oDrNj-Hfmx1T6KdA&__tn__=%2CO%2CP-R]facebook-сторінці

Нова петиція опублікована 18 серпня, а з 19-го йде збір підписів. На сьогодні її вже підтримало 226 громадян.

Підтримати петицію «Щодо заборони на час дії воєнного стану в Україні, нарахування та виплати надбавок та премій до посадових окладів міського голови, його заступників, керівників комунальних підприємств, заробітна плата яких фінансується з міського бюджету» можна за посиланням.

Варто зауважити, що згідно з п. 3.4. Положення про порядок розгляду електронних петицій у Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району, «розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду». А згідно з п. 3.6. цих Правил, «про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Кременчуцькій міській раді та виконавчому комітету, публічно оголошується на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету».

Кременчуцький ТелеграфЪ слідкуватиме за перебігом подій з цими петиціями. Триматимемо вас у курсі.

Нагадуємо, у Кременчуці триває збір підписів під петицією щодо облаштування питних фонтанчиків на вулицях міста.