У Кременчуці знайшли ВАЗ, що був у розшуку

27 серпня, патрульні поліцейські знайшли автомобіль, що був у розшуку, повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Так, копи зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення ПДР на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія. При перевірці документів на машину за наявними базами було встановлено, що авто знаходиться в розшуку як майно боржника.
Водій отримав протокол, про транспортний засіб передали до Крюківського відділу державної виконавчої служби у місті Кременчуці.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер