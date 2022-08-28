У Кременчуці знайшли ВАЗ, що був у розшуку

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 255

27 серпня, патрульні поліцейські знайшли автомобіль, що був у розшуку, повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Так, копи зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення ПДР на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія. При перевірці документів на машину за наявними базами було встановлено, що авто знаходиться в розшуку як майно боржника.

Водій отримав протокол, про транспортний засіб передали до Крюківського відділу державної виконавчої служби у місті Кременчуці.





