У неділю кременчужан запрошують на вакцинацію від коронавірусу

Сьогодні, 28 серпня, у Кременчуці можна отримати вакцину проти COVID-19.
Працюють пункти у лабораторіях за адресами:
квартал 278, буд. 13Б;
вул. Генерала Манагарова, 9;
вул. Івана Мазепи, 26.
Години роботи: з 08.00 до 13.00 год.
Наразі в місті вакциновано 116 тис. 815 жителів, 115 тис. 477 осіб отримали дві дози.
Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 20 тис. 527, другою бустерною - 104.
Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер