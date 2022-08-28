У неділю кременчужан запрошують на вакцинацію від коронавірусу

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Пункти працюють до 13.00

Сьогодні, 28 серпня, у Кременчуці можна отримати вакцину проти COVID-19. Працюють пункти у лабораторіях за адресами: квартал 278, буд. 13Б; вул. Генерала Манагарова, 9; вул. Івана Мазепи, 26. Години роботи: з 08.00 до 13.00 год. Наразі в місті вакциновано 116 тис. 815 жителів, 115 тис. 477 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 20 тис. 527, другою бустерною - 104. Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви

Автор: Олеся Данилова

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