Стало відомо, де працювала вчителька, яка називала азовців фашистами та виправдовувала росіян

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 208

Наразі вчительку звільнили, але не за статтею

24 серпня Служба безпеки України викрила чергову мережу інтернет-агентів, які поширювали російську пропаганду у Дніпропетровській та Полтавській областях. На Полтавщині тоді про підозру повідомили 4 особам, серед яких була вчителька, що під час занять просувала російські наративи.

Тоді подробиць про жінку не було, але нині із ухвали Октябрського суду стало відомо, що це - вчителька хімії та біології Полтавської загальноосвітньої школи №4, яка у березні вела уроки російською мовою. Тоді ж виправдовувала збройну агресію рф проти України, визнавала окупацію частини території України правомірною, та звеличувала окупантів.

Суду надали відео, де жінка називала «азовців» фашистами та звинувачувала у катуванні полонених:

«Да. Или иголки под ногти. Тоже смотрела в интернете, как рассказывали иглы под ногти, человек рассказывал, который вышел с этого плена. Это же фашисты самые настоящие. Это же под ногти, как это под ногти иголкой. Боже, это ужас».

Наразі вчительку звільнили у зв'язку із закінченням строку трудового договору.

Їй загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі на той самий строк. Нині суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.