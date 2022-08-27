Кременчуцькі переселенці можуть отримати по 2 тис. 200 гривень від ООН

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 193

Переселенці Кременчука та Полтавщини можуть отримати по 2200 гривень. від управління Верховного Комісара ООН у справах біженців за партнерства благодійного фонду «Право на захист». Як повідомляє Кременчуцька міська рада, виплати проводитимуть упродовж трьох місяців.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи наступних категорій:

«неповні сім’ї» з 2-ма або більше дітьми до 18 років або особи похилого віку (старші за 60 років) на утриманні;

одинокі самотні люди вікової категорії 60+ або родини з кількох осіб похилого віку, а також родини, де дітей, молодших від 18 років (одного чи більше), виховують особи похилого віку;

родини, в яких є одна особа або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Прийом документів проводиться за адресою:

м. Кременчук, вул. Майора Пугача, 7 (колишня Ватутіна).

Графік роботи: пн-пт: 08.00 – 17.00.

Докладну інформацію про оформлення допомоги можна знайти у телеграм-каналах:

https://t.me/IDPhelp

https://web.telegram.org/k/#@unhcr_help_poltava