На Полтавщині горить суха трава: рятувальники просять бути обережними

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 240

У Приліпці загасили вогонь на площі 1,5 га

26 серпня поблизу села Приліпка Кременчуцького району горіло 1,5 гектари сухої трави. Вогонь близько трьох годин приборкували пятеро кременчуцьких рятувальників.

Кременчуцьке управління ДСНС Полтавщини попереджає, що з 27 по 29 серпня у центральних областях, до яких належить Полтавщина, переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Служба порятунку звертається до усіх громадян із застереженням не випалювати суху рослинність та нагадують, що за це передбачена адміністративна відповідальність:

Штраф на громадян - від 3060 грн до 6120 грн; на посадових осіб від 15300 грн до 21420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду - штраф для громадян від 6120 до 12240 грн; на посадових осіб - від 21420 до 30600 грн.

Також просять дотримуватись правил пожежної безпеки. Це нині надважливо у екосистемі.

У випадку коли ви бачите особу, яка намагається підпалити суху рослинність негайно телефонуйте за номером 101 та 102!



