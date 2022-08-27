На Полтавщині розшукують 16-річну Марію Герасименко (знайшли, оновлено)

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 1 285

Поліція Полтавщини розшукує неповнолітню Марію Герасименко.

16-річна мешканка села Ланна Полтавського району залишила будинок 26 серпня, о 7-й ранку. Станом на сьогодні, на зв'язок з рідними дівчина так і не вийшла.

Дівчина може пересуватися на автомобілі BMW-318і (КА 6428 НК) зі своїм знайомим.

Прикмети дівчини: зріст 155 см, худорлявої статури, волосся довге русяве.

Була одягнена у кофту сірого кольору з написом Adidas, лосини чорного кольору та кросівки чорного кольору з білою підошвою.

Якщо ви бачили зниклу або у вас є інформація, що допоможе пришвидшити її розшук, просять повідомити до поліції за номерами: (05346) 220-00, 0995020290.

Оновлено:

Дівчину знайшли, з нею все добре. Вона була в компанії знайомого,з яким поїхала у BMW. МАшину зупинили на одному з блокпостів області.



