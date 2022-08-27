Кременчуку передадуть 9 тисяч упаковок підгузків

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На Полтавщину надійшло 30 тонн гуманітарки від ЮНІСЕФ

Полтавщина отримала 30 тонн гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. Як повідомляє Полтавська ОВА, допомогу розподілять між закладами охорони здоров’я регіону.

Це холодильні сумки для перевезення ліків, засоби гігієни для дорослих і малюків, господарський інвентар.

Зазначається, що понад 9 тисяч упаковок підгузків передадуть у будинок дитини у Кременчуці.

Нагадаємо, 14 серпня була призупинена реєстрація на програму грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ. Призупинення реєстрації необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, що подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.