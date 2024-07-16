Вища рада правосуддя погодила призначення суддів у суди Полтавщини

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ВРП погодила кандидатів на посаду у Лохвицький і Полтавський районні суди

Вища рада правосуддя внесе президентові подання про призначення двох суддів у суди Полтавської області. Про це пише «Закон і Бізнес» з посиланням на рішення Ради за 16 липня.

Так, до Лохвицького районного суду мають призначити Мирославу Кунець, до Полтавського районного суду — Олену Ткачук. Загалом на засіданні Рада розглянула 13 претендентів — усіх визнали такими, що можуть бути призначені на суддівську посаду.

Нагадаємо, на початку липня президент України підписав укази, якими призначив на посади до Полтавського окружного адміністративного суду 2 суддів.