Чим харчуватися в спеку, щоб почуватися добре

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 202

Спека триває надалі. І виникає питання: чим можна харчуватись під час таких високих температур, щоб почуватися добре. Поради дав Центр громадського здоров’я

Пийте достатньо рідини: намагайтеся вживати звичайну питну воду для запобігання зневодненню та покращення терморегуляції. Регулярно пийте воду протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги. Уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю — вони можуть сприяти зневодненню через їх сечогінну дію та маскування спраги.

Обирайте легку їжу, яка не створює додаткового навантаження на травну систему та містить багато води. Гарним варіантом будуть овочі, фрукти, салати та нежирні білкові страви. Це дозволить знизити теплове навантаження на організм та допоможе запобігти нестачі рідини. Пам’ятайте про продукти, що мають охолоджуючий ефект, такі як огірки, кавун, диня та м’ята.

Їжте меншими порціями, але частіше. Такий режим харчування допомагає підтримувати необхідний рівень енергії та запобігає перевантаженню травної системи.

Уникайте важкої та жирної їжі, адже вона вимагає більше енергії для перетравлення і при певних умовах може підвищити ризик теплового удару. Теж саме стосується додавання до їжі спецій, що сприяють підвищенню внутрішньої температури — червоний перець, чорний перець, імбир, часник та ін. Їх споживання підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, що під час спеки значно збільшує ризик перегріву.

Зменшіть споживання солі та перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних). Надмірна кількість солі може сприяти затримці рідини в організмі та порушенню водно-сольового балансу, який організму важко підтримувати під час спеки.

Морозиво та заморожений лід можуть здаватися очевидним вибором, коли хочеться охолодитися, але початковий ефект охолодження може бути короткотривалим. Річ у тому, що вживання будь-якої їжі призводить до підвищення температури, оскільки процес травлення є тепловиділяючим. Швидке охолодження, викликане холодною їжею та напоями, призводить до надмірного компенсаторного підвищення внутрішньої температури. Отже, після порції морозива ви можете ще гірше переносити спеку.