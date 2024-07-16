Гурт «Крила» став переможцем конкурсу «Мистецька гордість»

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Оголошено результати II Всеукраїнського онлайн-конкурсу мистецтв «Мистецька гордість», в якому брав участь народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС

Цей захід вже вдруге об'єднав талановитих митців з усієї України, надавши можливість показати свою творчість і надихнути інших, не виходячи з дому.

— Цей конкурс — чудова нагода для кожного з нас проявити себе в комфортних умовах власного простору. Незалежно від того, де знаходяться митці, їх творчість була почута і оцінена на найвищому рівні. Для нас участь в цьому конкурсі була дуже важлива, бо спочатку був відбірковий етап, на якому обирали найкращий з кращих претендентів на участь. Цей конкурс дуже високого рівня, тому ми раді участі й щасливі тому, що стали переможцями, — розповіла Тетяна Булат, керівниця гурту «Крила».

На конкурс вокалісти представили пісню «І буде мир», з якою 2 липня в Полтаві на Обласному фестивалі-конкурсі авторської пісні «Акорди душі» «Крила» взяли перше місце. І ось ще одна перемога вже на всеукраїнському конкурсі — народний вокальний гурт отримав Кубок за першу премію й диплом конкурсу.

Раніше ми писали, що кременчуцький гурт «Крила» став володарем гран-прі Всеукраїнського конкурсу мистецтв