На Кременчуччині тривають жнива — урожайність цього року менша за торішню

Жнива у Кременчуцькому районі виходять на фінальну стадію — станом на сьогодні обмолочено вже понад 70% площ, засіяних ранніми зерновими та зернобобовими, або понад 35 тис. га із 49,8 тис. га. Про це 16 липня на ранковому брифінгу розповів виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
Найбільші у районі посіяно озиму пшеницю (понад 33 тисячі га) та озимого ріпаку (9700 га).
Цього року урожайність ранніх зернових менша за торішню через погодні умови. Так середня врожайність складає:
Збирання озимого жита та вівса ще не розпочали.
Аграрії вже почали роботи по обробці звільнених площ під посів озимини та на зяб.
Нагадаємо, у квітні начальник Кременчуцької РВА говорив, що цього року аграрії засіяли 5,7 тис. га ранніх зернових.
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