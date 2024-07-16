На Кременчуччині тривають жнива — урожайність цього року менша за торішню

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 300

Аграрії зібрали ранні зернові та зернобобові на понад 70% засіяних площ

Жнива у Кременчуцькому районі виходять на фінальну стадію — станом на сьогодні обмолочено вже понад 70% площ, засіяних ранніми зерновими та зернобобовими, або понад 35 тис. га із 49,8 тис. га. Про це 16 липня на ранковому брифінгу розповів виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Найбільші у районі посіяно озиму пшеницю (понад 33 тисячі га) та озимого ріпаку (9700 га).

Цього року урожайність ранніх зернових менша за торішню через погодні умови. Так середня врожайність складає:

озима пшениця — 40,6 ц/га;

озимий ячмінь — 39,5 ц/га;

ячмінь — 29,3 ц/га;

горох — 22,8 ц/га;

озимий ріпак — 25,8 ц/га.

Збирання озимого жита та вівса ще не розпочали.

Аграрії вже почали роботи по обробці звільнених площ під посів озимини та на зяб.

Нагадаємо, у квітні начальник Кременчуцької РВА говорив, що цього року аграрії засіяли 5,7 тис. га ранніх зернових.