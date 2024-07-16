У селі Балаклія з води дістали тіло чоловіка: поліція відкрила кримінальне провадження

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Під час візуального огляду тіла поліціянти не помітили слідів насильницької смерті

15 липня близько 14.10 в селі Балаклія Білоцерківської громади місцеві дістали з води тіло чоловіка без ознак життя, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили особу померлого, ним виявився 63-річний місцевий житель. Під час візуального огляду тіла поліціянти не помітили слідів насильницької смерті. Тіло чоловіка направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Слідство продовжує з'ясовувати обставини та причини події.

Нагадаємо, 13 липня на водоймах Полтавщини потонули дві людини.