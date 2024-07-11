Переведення годинників на зимовий та літній час: бути чи не бути

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 0

Незабаром Верховна Рада розгляне законопроєкт про скасування переходу на зимовий час і навпаки

Уже незабаром Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроєкт № 4201 «Про обчислення часу в Україні». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, розгляд законопроєкту відбудеться «згідно попереднього порядку денного на найближчому пленарному тижні».

Пан Железняк також додає, що ініціатива про скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки дуже правильна і він її підтримує.

Законопроєкт на розгляд подали ще у жовтні 2020 року. Його автором виступив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Перехід на літній час в Україні цього року відбувся у ніч з 30 на 31 березня. Перехід же на зимовий час має бути із 27 на 28 жовтня.

Зазначимо також, що нині у світі майже 70 країн, включно і з Україною, переходять на літній та зимовий час. Разом з тим, 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї.

Торік «Кременчуцький Телеграф» дізнався у жителів міста, як вони ставляться до переведення часу та чи змінюється їх самопочуття у цей період. А заодно поцікавився на якому часі жителі Кременчука обрали б залишитись — зимовому чи літньому.