У Кременчуцькому районі подорожчали овочі та гречка, а подешевшав цукор

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 26 вересня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали овочі борщового набору, картопля, гречка та автогаз, а подешевшав цукор.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі сезонні овочі, ягоди та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

морква — на 4,30 грн за кг;

картопля — на 2,06 грн за кг;

крупа гречана – на 1,55 грн за кг;

буряк — на 0,99 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,95 грн за кг;

олія соняшникова — на 0,55 грн за літр;

яйця — на 0,50 грн за десяток;

автогаз — на 1,00 грн за літр.

подешевшали:

цукор — на 1,00 грн за кг;

капуста — на 0,07 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.