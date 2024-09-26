У Кременчуці презентували книгу «Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

Третій том книги зібрав твори нових авторів. Це талановиті й небайдужі до чужого горя люди. Деякі з них пережили біль втрат, деякі приїхали з окупованих територій, багато хто знайомий з тимчасово переміщеними особами і їхніми родинами. У книзі розповіді 24-х авторів про історії життя людей у 2024-му.

Тетяна Булат написала про заплутані стежки долі одного чоловіка, який втратив родину, маленьке немовля. І тільки завдяки силі волі знайшов сенс жити далі.

Про волонтерський штаб, де жінки плетуть сітки, шкарпетки та готують смаколики на фронт нашим хлопцям, розповідає у книзі Петро Бончук.

Ніна Бурова та Вікторія Галичая присвячують темі війни свої поетичні рядки.

Спогадами про Кременчук давніх часів та про молодь, яка виїжджає з країни, з сумом ділиться Галина Гарбуз.

В книзі є щемна віршована балада Валерія Голуба, відкриті рани оповідань Оксани Гриниченко, Люс’єни Обревко, історії життя сьогоднішніх героїв від Валентини Дерев’ягіної та Наталії Неділі, поезія Валентини Коміної, Наталії Дудник, Олени Родіної, Яни Живиці та Володимира Шестакова, зустрічі й розповіді про тимчасово переміщених осіб від Любові Карпової та Ольги Коннік, поетичні сповіді Бориса Кулика, Наталії Маєвської, Ніни Ляпунової, Ірини Чорної, спогади Тетяни Широкої, роздуми Валерія Головенка та Володимира Шевченка.

У книзі також є світлини Дмитра Бабеця.

Кожен рядок співавторів книги й фотознімки пронизані гордістю за наш народ і неймовірною любов’ю до рідної землі та рідного краю.

У кожного, хто проживає у місті Кременчук, є можливість доторкнутися до щирих емоцій співавторів книги, взяти її у бібліотеці та прочитати.

Також під час презентації був анонсований ще один проєкт спілки — «Криниця пам’яті — герої Кременчуччини». Орієнтовно в жовтні відбудеться презентація одразу трьох книг цього проєкту. Деталі оприлюднять близько початку жовтня.